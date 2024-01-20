Реакция «Спартака» на оскорбительный жест Медведева

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов довел позицию клуба по скандальному жесту из стана «Зенита».

Глава петербургского клуба Александр Медведев в ходе общения с Клаудиньо показал жест, обозначающий половой акт, в адрес «Спартака».

Это было выложено пресс-службой «Зенита».

Потом видео было удалено.

«Оценку жесту Медведева дали болельщики и эксперты. Не наше дело оценивать. Будем выше этого. Мы не расстроились и не обиделись.

Считаем ли мы этот жест паскудным и мерзким? Не хочу давать оценки. На обиженных воду возят.

Не похоже ли это на поведение терпил? Ни в коем случае. «Спартак» должен быть выше этого. Мы смотрим на себя, а не на жесты руководителей других клубов», – сказал Зеленов.