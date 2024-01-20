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    Реакция «Спартака» на оскорбительный жест Медведева

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов довел позицию клуба по скандальному жесту из стана «Зенита».

    • Глава петербургского клуба Александр Медведев в ходе общения с Клаудиньо показал жест, обозначающий половой акт, в адрес «Спартака».
    • Это было выложено пресс-службой «Зенита».
    • Потом видео было удалено.

    «Оценку жесту Медведева дали болельщики и эксперты. Не наше дело оценивать. Будем выше этого. Мы не расстроились и не обиделись.

    Считаем ли мы этот жест паскудным и мерзким? Не хочу давать оценки. На обиженных воду возят.

    Не похоже ли это на поведение терпил? Ни в коем случае. «Спартак» должен быть выше этого. Мы смотрим на себя, а не на жесты руководителей других клубов», – сказал Зеленов.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Комментарии (15)
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    VVM1964
    1705768578
    Достойно !!! +++
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    Айболид
    1705768798
    Слишком много шума из-за всякой ерунды . Наверно так популярность "народного" клуба растёт .
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    Цугундeр
    1705769334
    Говно Эзоп из Димы получился . Бух в котёл – и там спалился! Нахамил круче Александра Иб. ановича.
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    Suvorov71
    1705769654
    Да, вот и весь Мидвидь ну как паскудника помойного на место помтавили. чтобы вонь не разносил
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    Спартач80
    1705770899
    Правильная оценка - паскудники и мерзавцы... Таковы и все болельщики Зенита, на Бомбардире.
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