Клопп предложил Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на день – у шведского тренера неизлечимая стадия рака

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов исполнить мечту Свена-Горана Эрикссона.

У шведского специалиста неизлечимая стадия рака.

Экс-тренер сборной Англии заявил, что ему осталось жить не более года.

Также Эрикссон признался, что болеет за «Ливерпуль» и всегда хотел возглавить эту команду.

«Очевидно, это была очень трогательная новость, когда я узнал о ней. Я впервые услышал о его любви к «Ливерпулю» и о том, что он был нашим болельщиком всю свою жизнь.

Ему будут здесь очень рады. Он может занять моe место в офисе и делать мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема», – сказал Клопп.