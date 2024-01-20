Клопп предложил Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на день – у шведского тренера неизлечимая стадия рака

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов исполнить мечту Свена-Горана Эрикссона.
- У шведского специалиста неизлечимая стадия рака.
- Экс-тренер сборной Англии заявил, что ему осталось жить не более года.
- Также Эрикссон признался, что болеет за «Ливерпуль» и всегда хотел возглавить эту команду.
«Очевидно, это была очень трогательная новость, когда я узнал о ней. Я впервые услышал о его любви к «Ливерпулю» и о том, что он был нашим болельщиком всю свою жизнь.
Ему будут здесь очень рады. Он может занять моe место в офисе и делать мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема», – сказал Клопп.