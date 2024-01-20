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    • Клопп предложил Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на день – у шведского тренера неизлечимая стадия рака

    Клопп предложил Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на день – у шведского тренера неизлечимая стадия рака

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов исполнить мечту Свена-Горана Эрикссона.

    • У шведского специалиста неизлечимая стадия рака.
    • Экс-тренер сборной Англии заявил, что ему осталось жить не более года.
    • Также Эрикссон признался, что болеет за «Ливерпуль» и всегда хотел возглавить эту команду.

    «Очевидно, это была очень трогательная новость, когда я узнал о ней. Я впервые услышал о его любви к «Ливерпулю» и о том, что он был нашим болельщиком всю свою жизнь.

    Ему будут здесь очень рады. Он может занять моe место в офисе и делать мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема», – сказал Клопп.

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    Источник: BBC

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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1705745651
    Клоппу и Ливерпулю респект.
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