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    • Губерниев назвал еще один клуб, который интересуется Абаскалем – он из России

    Губерниев назвал еще один клуб, который интересуется Абаскалем – он из России

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный уход главного тренера Гильермо Абаскаля из «Спартака» в «Кадис».

    – Насколько это реалистичный вариант?

    Абаскалем интересуется королeвский «Металлист» (любимый клуб Губерниева, выступает в третьей лиге – прим. «Бомбардира»), поэтому сейчас очень сложный будет выбор у Абаскаля. По моей информации, «Металлист» очень рассчитывает на тренера, если что-то вдруг не получится. Сейчас между «Кадисом», «Металлистом» и «Спартаком» разворачивается борьба. Мы будем увлечeнно следить, кто же победит. Шансы, как говорится, 33,3% у каждого клуба.

    – Информация об интересе «Кадиса» кажется правдоподобной?

    – Любая информация выглядит правдоподобно, что касается Абаскаля. Я ничему вообще уже не удивляюсь давно. Не исключено, что после сегодняшних [биатлонных] результатов его могут позвать даже тренером по стрельбе к биатлонистам. Я ничему не удивляюсь и вам не советую. Следим за развитием событий.

    • Сегодня «Кадис» уволил главного тренера Серхио Гонсалеса.
    • «Кадис» идет в зоне вылета.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:24
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    Комментарии (1)
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    sochi-2013
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    Гнилуха беспонтовая! С Мостовым- прям самые новые русские бабки.
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