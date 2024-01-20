Губерниев назвал еще один клуб, который интересуется Абаскалем – он из России

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный уход главного тренера Гильермо Абаскаля из «Спартака» в «Кадис».

– Насколько это реалистичный вариант?

– Абаскалем интересуется королeвский «Металлист» (любимый клуб Губерниева, выступает в третьей лиге – прим. «Бомбардира»), поэтому сейчас очень сложный будет выбор у Абаскаля. По моей информации, «Металлист» очень рассчитывает на тренера, если что-то вдруг не получится. Сейчас между «Кадисом», «Металлистом» и «Спартаком» разворачивается борьба. Мы будем увлечeнно следить, кто же победит. Шансы, как говорится, 33,3% у каждого клуба.

– Информация об интересе «Кадиса» кажется правдоподобной?

– Любая информация выглядит правдоподобно, что касается Абаскаля. Я ничему вообще уже не удивляюсь давно. Не исключено, что после сегодняшних [биатлонных] результатов его могут позвать даже тренером по стрельбе к биатлонистам. Я ничему не удивляюсь и вам не советую. Следим за развитием событий.