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    Гендиректор «Спартака»: «Fan ID не отменят»

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, какую работу ведет клуб, чтобы повлиять на посещаемость после введения Fan ID.

    – После введения паспорта болельщика посещаемость упала, фанаты продолжают бойкот. Что клуб делает, чтобы вернуть болельщиков на стадион?

    – Мы пытаемся сделать привлекательным посещение нашей арены для всех категорий болельщиков. Важнейшим фактором, конечно, является спортивный результат. Если команда будет играть лучше, бороться за первые места, нам будет легче заполнять стадион.

    Но есть и другие факторы, влияющие на посещаемость. Для одних это комфорт и качество питания на стадионе. Для других – яркие предматчевые шоу и селебрити на трибунах.

    Отдельно следует отметить развлечения для детей. Болельщикам интересен разный продукт. Для тех, кто смотрел футбол в «Лужниках» в 1990-е, когда до поля 100 м, сам факт пребывания на современном стадионе «Спартака» – уже удовольствие.

    Но нам нужно привлекать и новую аудиторию. Мы конкурируем не с другими стадионами, а с массой других развлечений. Это вопрос того, где семья проведет свой выходной – у нас на стадионе или в другом месте.

    – Ведете ли вы или кто-то из клуба переговоры с фанатскими группировками по поводу их возвращения на стадион?

    – Нам важны все категории болельщиков. Очень хотелось бы заполнить трибуны В и D, хотя последняя частично уже заполняется. Но есть объективная реальность. Fan ID не отменят – это закон, который надо выполнять. Мы будем рады возвращению активных болельщиков, но не можем повлиять на некоторые условия.

    • Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.
    • Со второй половины сезона-2022/23 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех 16 команд РПЛ.

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    Источник: РБК

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