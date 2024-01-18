Гендиректор «Спартака» рассказал о кредите доверия Амаралу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал смену спортивного директора клуба: место Пола Эшуорта зимой занял Томаш Амарал. Претендентом на эту должность также был Хавьер Рибалта.

– Пол Эшуорт останется через полгода или вы уже негласно приняли решение завершить его историю в клубе?

– Пол Эшуорт на данный момент остается в клубе на должности технического директора. Он будет участвовать в работе вертикали, будет помогать Томашу Амаралу с точки зрения дальнейшего выстраивания скаутской работы. От того, насколько успешно Пол справится со своими задачами, зависит решение о его будущем в клубе.

– Эшуорт полностью отстраняется от трансферных вопросов?

– Его советы, знания, опыт, надеюсь, нам пригодятся. Но ответственность и финальное решение по трансферам – на Томаше.

– Какой кредит доверия у Амарала?

– Думаю, что один сезон или календарный год вполне достаточен для того, чтобы понять, какой вклад специалист вносит в работу и развитие клуба.

– Есть мнение, что именно Амарал должен как-то «обуздать» Абаскаля – например, сказать тренеру, что тот или иной игрок, очевидно, играет не на своей позиции. Что вы по этому поводу думаете?

– Томаш кажется молодым, но он может быть жестким и принципиальным. И совершенно точно у него есть все полномочия и рычаги для того, чтобы делать замечания и подсказывать, делиться своими наблюдениями.

В предыдущий период работа тренера также контролировалась. Перед тренером стоят конкретные задачи, которые контролируются советом директоров, генеральным и спортивным директорами.

– Вы также вели переговоры с Хавьером Рибалтой. Почему его не выбрали?

– Он прекрасный специалист. Мы многое знаем о его профессиональных навыках. И впечатление от общения с Хавьером было очень хорошим. Но были определенные критерии выбора, которые для нас были определяющими. Погружаться в них не хотелось бы, это наш выбор, и впереди много работы.

– Немного во вред явно крутым трансферам, которые мог бы делать Рибалта, предпочли систему, которая более масштабна?

– Работа в системе не исключает больших трансферов.

– Была ли у вас идея обоих пригласить?

– Теоретически звучит интересно, но на практике сразу два новых руководителя спортивного блока – это сложно.