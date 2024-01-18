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    В «Спартаке» рассказали о бюджете на трансферы

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб готов осуществлять топ-трансферы.

    – Действительно ли у клуба нет фиксированного бюджета на трансферы? То есть это ситуативная история: если игрок того стоит, клуб его берет?

    – Да. Если спортивный блок настаивает на каком-то усилении, он должен обосновать, убедить совет директоров в том, что именно этот игрок по своим игровым качествам нам нужен и что бюджет трансфера соответствует его рыночной стоимости. В этом случае он будет поддержан.

    – Если игрок действительно стоит 20 миллионов евро, клуб готов его приобрести? Сейчас эта сумма кажется неподъемной для российских клубов.

    – Я бы не называл какую-то конкретную сумму. Вы знаете, что летом «Спартак» достаточно много потратил на трансферы в соответствии с запросами спортивного блока.

    Поэтому очевидно, что «Лукойл» поддерживает клуб и выделяет очень серьезные ресурсы.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: «РБК Спорт»

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии (3)
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    Дубина
    1705570086
    – Если игрок действительно стоит 20 миллионов евро, клуб готов его приобрести? Сейчас эта сумма кажется неподъемной для российских клубов. Смешно! Вшивые на всяких пэдро и нин выкидывают(((
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    СпорЦмен
    1705571631
    Если деньги на распил вписаны в трансфер, значит совет директоров это потдержит! :)))
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