В «Спартаке» рассказали о бюджете на трансферы

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб готов осуществлять топ-трансферы.

– Действительно ли у клуба нет фиксированного бюджета на трансферы? То есть это ситуативная история: если игрок того стоит, клуб его берет?

– Да. Если спортивный блок настаивает на каком-то усилении, он должен обосновать, убедить совет директоров в том, что именно этот игрок по своим игровым качествам нам нужен и что бюджет трансфера соответствует его рыночной стоимости. В этом случае он будет поддержан.

– Если игрок действительно стоит 20 миллионов евро, клуб готов его приобрести? Сейчас эта сумма кажется неподъемной для российских клубов.

– Я бы не называл какую-то конкретную сумму. Вы знаете, что летом «Спартак» достаточно много потратил на трансферы в соответствии с запросами спортивного блока.

Поэтому очевидно, что «Лукойл» поддерживает клуб и выделяет очень серьезные ресурсы.