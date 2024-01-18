В «Спартаке» рассказали о бюджете на трансферы

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб готов осуществлять топ-трансферы.
– Действительно ли у клуба нет фиксированного бюджета на трансферы? То есть это ситуативная история: если игрок того стоит, клуб его берет?
– Да. Если спортивный блок настаивает на каком-то усилении, он должен обосновать, убедить совет директоров в том, что именно этот игрок по своим игровым качествам нам нужен и что бюджет трансфера соответствует его рыночной стоимости. В этом случае он будет поддержан.
– Если игрок действительно стоит 20 миллионов евро, клуб готов его приобрести? Сейчас эта сумма кажется неподъемной для российских клубов.
– Я бы не называл какую-то конкретную сумму. Вы знаете, что летом «Спартак» достаточно много потратил на трансферы в соответствии с запросами спортивного блока.
Поэтому очевидно, что «Лукойл» поддерживает клуб и выделяет очень серьезные ресурсы.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.