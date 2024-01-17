Мостовой оценил поздний выход «Спартака» из отпуска

Александр Мостовой ответил, может ли «Спартаку» помешать старт подготовки ко второй части сезона на неделю позже, чем у других клубов РПЛ.

«Никакой разницы в этом нет. Проблемы в этом не вижу вообще. Там предостаточно времени, чтобы набрать форму, потерять, а потом заново набрать.

Чемпионат же начинается когда? В марте. Сейчас только середина января, ещe февраль целый. Разницы нет – неделя раньше, неделя позже.

Я сразу вспоминаю прошлый чемпионат, тот же Новый год, когда, помните, Промес не поехал в связи с его историей на сборы? И все начали: «Как так? Как так?». Наверное, я один из немногих первым сказал, мол, ребята, вы чего, издеваетесь? Что будет с Промесом? Он так же здесь занимается с тренером или с командой.

У Промеса мастерства столько, что ему хватит ещe с запасом. Он вышел в первой, во второй играх – опять был лучшим. А тем более сейчас выйдет «Спартак», победит в первых двух играх, а все будут кричать: «Как здорово!». Если же проиграет, то опять зацепят эту тему», – сказал Мостовой.