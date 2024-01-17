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    Мостовой оценил поздний выход «Спартака» из отпуска

    Александр Мостовой ответил, может ли «Спартаку» помешать старт подготовки ко второй части сезона на неделю позже, чем у других клубов РПЛ.

    «Никакой разницы в этом нет. Проблемы в этом не вижу вообще. Там предостаточно времени, чтобы набрать форму, потерять, а потом заново набрать.

    Чемпионат же начинается когда? В марте. Сейчас только середина января, ещe февраль целый. Разницы нет – неделя раньше, неделя позже.

    Я сразу вспоминаю прошлый чемпионат, тот же Новый год, когда, помните, Промес не поехал в связи с его историей на сборы? И все начали: «Как так? Как так?». Наверное, я один из немногих первым сказал, мол, ребята, вы чего, издеваетесь? Что будет с Промесом? Он так же здесь занимается с тренером или с командой.

    У Промеса мастерства столько, что ему хватит ещe с запасом. Он вышел в первой, во второй играх – опять был лучшим. А тем более сейчас выйдет «Спартак», победит в первых двух играх, а все будут кричать: «Как здорово!». Если же проиграет, то опять зацепят эту тему», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: Metaratings

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    17.01.2024 23:51
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