«Барселона» впервые с сентября выиграла три матча подряд, а также установила новый клубный антирекорд

«Барселона» в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Барбастро» (3:2) одержала третью победу подряд. Ранее сине-гранатовые выиграли у «Альмерии» (3:2) и «Лас-Пальмаса» (2:1).

В прошлый раз три победы подряд «Барселона» одержала в сентябре 2023 года. Тогда у команда была серия из шести выигрышей над «Кадисом» (2:0), «Вильярреалом» (4:3), «Осасуной» (2:1), «Бетисом» (5:0) «Антверпеном» (5:0) и «Сельтой» (3:2).

Матч с «Антверпеном» в сентябре в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов стал также последней на данный момент игрой «блауграны», в которой она взяла верх с разницей в более чем один мяч.

С тех пор она установила новый антирекорд, поскольку не может победить с разницей более чем в 1 мяч в 20 встречах подряд.