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    • «Барселона» впервые с сентября выиграла три матча подряд, а также установила новый клубный антирекорд

    «Барселона» впервые с сентября выиграла три матча подряд, а также установила новый клубный антирекорд

    «Барселона» в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Барбастро» (3:2) одержала третью победу подряд. Ранее сине-гранатовые выиграли у «Альмерии» (3:2) и «Лас-Пальмаса» (2:1).

    В прошлый раз три победы подряд «Барселона» одержала в сентябре 2023 года. Тогда у команда была серия из шести выигрышей над «Кадисом» (2:0), «Вильярреалом» (4:3), «Осасуной» (2:1), «Бетисом» (5:0) «Антверпеном» (5:0) и «Сельтой» (3:2).

    Матч с «Антверпеном» в сентябре в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов стал также последней на данный момент игрой «блауграны», в которой она взяла верх с разницей в более чем один мяч.

    С тех пор она установила новый антирекорд, поскольку не может победить с разницей более чем в 1 мяч в 20 встречах подряд.

    • «Барселона» занимает третье место в Примере с 41 очком после первого круга.
    • Команда также продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала встретится с «Наполи».

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.01.2024 10:01
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    Комментарии (1)
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    lek!
    1704705969
    выиграли 3 раза подряд , наверно гранды мирового футбола были . Барбастро если не ошибаюсь с 4 лиги, есть чему радоваться ? Барселона сейчас деградирует и уж точно 1 и 2 место не возьмет , и с трудом верю , что даже 3 возьмут.У Хави не получилось и нужно ,это признать.
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