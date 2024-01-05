Мостовой ответил, есть ли в РПЛ интрига

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой видит в сезоне РПЛ интригу.

«Первая часть сезона показала, что во второй будет интрига. Многие думают, что «Зенит» наберeт очки и выиграет чемпионат. В большей степени я тоже так думаю. Но интрига есть. Мы уже не говорим на половине пути, что «Зенит» – чемпион.

Не скажу, что это самый интересный сезон за последнее время. Даже несмотря на постоянные победы «Зенита», все смотрят и болеют. Многие люди болеют за определeнные команды. У всех разная точка зрения. Я и три года назад следил за РПЛ», – сказал Мостовой.