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    Мостовой ответил, есть ли в РПЛ интрига

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой видит в сезоне РПЛ интригу.

    «Первая часть сезона показала, что во второй будет интрига. Многие думают, что «Зенит» наберeт очки и выиграет чемпионат. В большей степени я тоже так думаю. Но интрига есть. Мы уже не говорим на половине пути, что «Зенит» – чемпион.

    Не скажу, что это самый интересный сезон за последнее время. Даже несмотря на постоянные победы «Зенита», все смотрят и болеют. Многие люди болеют за определeнные команды. У всех разная точка зрения. Я и три года назад следил за РПЛ», – сказал Мостовой.

    • В РПЛ лидирует «Краснодар».
    • «Зенит» отстает на 2 очка.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.01.2024 14:54
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    Комментарии (21)
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    Петер круче мАсквы
    1704459347
    В конце Зенит будет чемпионом, Краснодыр будет бронзовым.
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    zigbert
    1704476133
    Хотелось бы чтобы все решилось в последнем туре.
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    YourFear
    1704521252
    Интрига есть всегда, пока команды побеждают, а не херней страдают, а потом размышляют об упущенных возможностях
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