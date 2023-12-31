Родри: «После победы в ЛЧ Гвардиола объяснял игровые детали, и я сказал: «Давайте праздновать!»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, как главный тренер Пеп Гвардиола вел себя после победного финала Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).

«Мы выиграли Лигу чемпионов, а он продолжал мне объяснять детали матча. Говорил, что сделали хорошо, что – нет. Я ответил Пепу: «Мистер, давайте наслаждаться, давайте наслаждаться! Давайте праздновать. Обсудим это в следующем сезоне», – поделился Родри.