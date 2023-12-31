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    • Родри: «После победы в ЛЧ Гвардиола объяснял игровые детали, и я сказал: «Давайте праздновать!»

    Родри: «После победы в ЛЧ Гвардиола объяснял игровые детали, и я сказал: «Давайте праздновать!»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, как главный тренер Пеп Гвардиола вел себя после победного финала Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).

    «Мы выиграли Лигу чемпионов, а он продолжал мне объяснять детали матча. Говорил, что сделали хорошо, что – нет. Я ответил Пепу: «Мистер, давайте наслаждаться, давайте наслаждаться! Давайте праздновать. Обсудим это в следующем сезоне», – поделился Родри.

    • Испанец помог в прошлом сезоне «Сити» сделать требл.
    • 27-летний игрок стоит 110 миллионов евро.
    • Гвардиола ранее выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной».

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    Источник: AS

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    31.12.2023 12:58
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