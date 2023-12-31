Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Арсенала», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Фулхэм»: Лено, Басси, Адарабиойо, Кастань, Робинсон, Рид, Уилсон, Перейра, Ивоби, Пальинья, Хименес.

Главный тренер: Марку СилвСилва

«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Хаверц, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.

Главный тренер: Микель Артета

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Арсенал»