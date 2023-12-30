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    «Фулхэм» – «Арсенал»: прогноз на матч 20 тура АПЛ, 31 декабря

    В воскресенье, 31 декабря, в рамках 20 тура АПЛ сыграют «Фулхэм» и «Арсенал». Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

    «Фулхэм»

    Команда Марку Силвы идет на 13 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Лондонцы в 19 матчах АПЛ выиграли 6 встреч, трижды сыграли вничью и потерпели 10 поражений. «Фулхэм» забил 10 голов и пропустил 26 голов.

    «Арсенал»

    Подопечные Микеля Артеты идут на втором месте с 40 баллами, отставая от «Ливерпуля» на два балла. Отметим, команда в 19 матчах выиграла 12 встреч, 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Арсенал» забил 36 голов и пропустил 18 мячей.

    Личные встречи

    «Фулхэм» – «Арсенал» в последних пяти очных встречах продемонстрировали следующие результаты:

    • 26.08.23 «Арсенал» 2:2 «Фулхэм»;
    • 12.03.23 «Фулхэм» 0:3 «Арсенал»;
    • 27.08.22 «Арсенал» 2:1 «Фулхэм»;
    • 18.04.21 «Арсенал» 1:1 «Фулхэм»;
    • 12.09.20 «Фулхэм» 0:3 «Арсенал».

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Арсенал»

    «Арсенал» в минувшем туре оступился в матче с «Вест Хэмом», наверняка команда Артеты намерена реабилитироваться за проигрыш. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.62).

    Источник: Бомбардир

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    30.12.2023 01:42
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