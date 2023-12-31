«Спартак» рассматривает 5 форвардов, возможный клуб Черчесова, Слуцкий прилетел в Китай и другие новости

«Спартак» рассматривает пять нападающих

Де Хеа выбрал новую команду

3 футболиста вошли в топ-5 самым популярных звезд спорта в 2023 году – все они играют не в Европе

Винисиус сделал татуировку с четырьмя легендами спорта, трое из которых мертвы

Черчесов может возглавить команду из ОАЭ

Мбаппе озвучил «Реалу» свои финансовые требования

Статую Христа в Рио-де-Жанейро подсветили в память о Пеле

Слуцкий прилетел в Китай

Льорис подписал контракт с клубом из США

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» впервые с 1994 года проиграл «Ноттингем Форест»