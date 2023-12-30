Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Мбаппе озвучил «Реалу» свои финансовые требования

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже обсуждает с «Реалом» личные условия контракта.

    25-летний футболист выдвинул мадридскому клубу свои финансовые требования.

    Он хочет зарабатывать вдвое больше, чем действующие самые высокооплачиваемые игроки «Реала».

    Сейчас в команде самые высокие зарплаты – от 17 до 20 миллионов евро в год.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 21 гол и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
    • Его контракт с «ПСЖ» истекает летом.
    • Сообщалось, что «Реал» готов платить форварду 26 млн евро в год после уплаты налогов и поощрить его 130-миллионным подписным бонусом.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

    Новости по теме
    Стало известно, когда «Реал» сделает официальное предложение Мбаппе
    В «ПСЖ» уверены, что продлят контракт с Мбаппе 1
    Раскрыты условия, которые «Реал» предлагает Мбаппе
    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.12.2023 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    YourFear
    1703937436
    Обосрется с зп Реал, как это было с Бэйлом, а черепашка чувствует, что может не пойти, и личку выбивает жирную
    Ответить
    САНЁК17
    1703943665
    Хара не лопнет? Сначала набирай уважение к клубу, болельщиков а потом требуй
    Ответить
    portero
    1703952080
    В ПСЖ останется, пока не заплывет жирком.....
    Ответить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1703962771
    В СА дадут в 2-3 раза больше.
    Ответить
    Виторио
    1704051250
    Дак а на..х..я им столько денег?! Понты чисто. Я в футбол играл получше него, а столько не просил.
    Ответить
    Асадбек-Кудратович-google
    1704086955
    Да пошел он надоел уже отказывать Реалу дважды. Я уверен что если Мбаппе не перейдёт в Реал то Реал купит Холланда
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+