Мбаппе озвучил «Реалу» свои финансовые требования

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже обсуждает с «Реалом» личные условия контракта.

25-летний футболист выдвинул мадридскому клубу свои финансовые требования.

Он хочет зарабатывать вдвое больше, чем действующие самые высокооплачиваемые игроки «Реала».

Сейчас в команде самые высокие зарплаты – от 17 до 20 миллионов евро в год.

В этом сезоне Мбаппе забил 21 гол и сделал 2 ассиста в 22 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» истекает летом.

Сообщалось, что «Реал» готов платить форварду 26 млн евро в год после уплаты налогов и поощрить его 130-миллионным подписным бонусом.

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