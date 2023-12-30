Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Грам выбрал между «Зенитом» и ЦСКА, «Реал» продлил Анчелотти, саудовцы сорвали матч за Суперкубок Турции и другие новости

    Грам выбрал между «Зенитом» и ЦСКА, «Реал» продлил Анчелотти, саудовцы сорвали матч за Суперкубок Турции и другие новости

    ЦСКА заинтересовался бразильским защитником

    «Зенит» хочет купить защитника «Сантоса»

    «Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти – в соглашении есть необычный пункт

    «Ростов» близок к покупке Роналдо

    Тунисец Грам сделал выбор между «Зенитом» и ЦСКА

    «Балтика» выкупит полузащитника ЦСКА

    В Саудовской Аравии сорвали матч за Суперкубок Турции – «Фенербахче» и «Галатасарай» опубликовали совместное заявление

    Роналду высмеял рейтинг лучших игроков года от IFFHS – его не включили в топ-10

    Сборная Аргентины выведет из обращения 10-й номер после завершения карьеры Месси

    Раскрыты условия, которые «Реал» предлагает Мбаппе

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.12.2023 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+