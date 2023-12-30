Грам выбрал между «Зенитом» и ЦСКА, «Реал» продлил Анчелотти, саудовцы сорвали матч за Суперкубок Турции и другие новости

ЦСКА заинтересовался бразильским защитником

«Зенит» хочет купить защитника «Сантоса»

«Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти – в соглашении есть необычный пункт

«Ростов» близок к покупке Роналдо

Тунисец Грам сделал выбор между «Зенитом» и ЦСКА

«Балтика» выкупит полузащитника ЦСКА

В Саудовской Аравии сорвали матч за Суперкубок Турции – «Фенербахче» и «Галатасарай» опубликовали совместное заявление

Роналду высмеял рейтинг лучших игроков года от IFFHS – его не включили в топ-10

Сборная Аргентины выведет из обращения 10-й номер после завершения карьеры Месси

Раскрыты условия, которые «Реал» предлагает Мбаппе