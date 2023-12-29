Роналду высмеял рейтинг лучших игроков года от IFFHS – его не включили в топ-10

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на итоги года от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Португальца не включили в топ-10 лучших игроков в 2023-м.

Лидером рейтинга стал Эрлинг Холанд.

В тройку также попали Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

Роналду в комментариях к посту A Bola с рейтингом IFFHS оставил несколько смеющихся эмодзи.

Роналду был в расширенном списке номинантов (топ-25).

Криштиану – лучший бомбардир мира в 2023 году с 53 голами.

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