Роналду высмеял рейтинг лучших игроков года от IFFHS – его не включили в топ-10

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на итоги года от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
- Португальца не включили в топ-10 лучших игроков в 2023-м.
- Лидером рейтинга стал Эрлинг Холанд.
- В тройку также попали Килиан Мбаппе и Лионель Месси.
Роналду в комментариях к посту A Bola с рейтингом IFFHS оставил несколько смеющихся эмодзи.
- Роналду был в расширенном списке номинантов (топ-25).
- Криштиану – лучший бомбардир мира в 2023 году с 53 голами.
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Источник: «Бомбардир»