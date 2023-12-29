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    • Роналду высмеял рейтинг лучших игроков года от IFFHS – его не включили в топ-10

    Роналду высмеял рейтинг лучших игроков года от IFFHS – его не включили в топ-10

    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на итоги года от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

    Роналду в комментариях к посту A Bola с рейтингом IFFHS оставил несколько смеющихся эмодзи.

    • Роналду был в расширенном списке номинантов (топ-25).
    • Криштиану – лучший бомбардир мира в 2023 году с 53 голами.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: «Бомбардир»

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    29.12.2023 21:49
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    Комментарии (8)
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    Napaleon Banapart
    1703877894
    53 гола ни кто не заметил.. С бедуинами мяч гонять это не на Бернабеу зажигать
    Ответить
    моэм
    1703880231
    Протухший Де Брюйне , Родри, Силва круче КриРо ? ....и вправду смешно , а то что Месси в тройке лучших просто анекдот от IFFHS .
    Ответить
    Боров навоз
    1703883731
    Мессия за какие заслуги туда попал?
    Ответить
    Oldtrafford83
    1703915508
    С какого перепугу в этом списке гном???
    Ответить
    !ce man
    1703925803
    Топят криша уже больше пяти лет,куда струю не направиш та уже гном лео
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