Топ-10 игроков 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году. Десятка выглядит так.
- Эрлинг Холанд (нападающий, «Манчестер Сити»).
- Килиан Мбаппе (нападающий, «ПСЖ»).
- Лионель Месси (нападающий, «Интер Майами»).
- Родриго Эрнандес (полузащитник, «Манчестер Сити»).
- Джуд Беллингем (полузащитник, «Реал»).
- Кевин Де Брюйне (полузащитник, «Манчестер Сити»).
- Гарри Кейн (нападающий, «Бавария»).
- Бернарду СилвСилва (полузащитник, «Манчестер Сити»).
- Винисиус Жуниор (нападающий, «Реал»).
- Лаутаро Мартинес (нападающий, «Интер»).
Источник: IFFHS