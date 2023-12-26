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    Топ-10 игроков 2023 года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году. Десятка выглядит так.

    1. Эрлинг Холанд (нападающий, «Манчестер Сити»).
    2. Килиан Мбаппе (нападающий, «ПСЖ»).
    3. Лионель Месси (нападающий, «Интер Майами»).
    4. Родриго Эрнандес (полузащитник, «Манчестер Сити»).
    5. Джуд Беллингем (полузащитник, «Реал»).
    6. Кевин Де Брюйне (полузащитник, «Манчестер Сити»).
    7. Гарри Кейн (нападающий, «Бавария»).
    8. Бернарду СилвСилва (полузащитник, «Манчестер Сити»).
    9. Винисиус Жуниор (нападающий, «Реал»).
    10. Лаутаро Мартинес (нападающий, «Интер»).

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    Источник: IFFHS

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