Роналду и Месси – среди 25 номинантов на звание лучшего футболиста мира в 2023 году по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определяет лучшего игрока по итогам 2023 года.
В список номинантов попали 25 футболистов:
- Джуд Беллингем («Боруссия Д» / «Реал»)
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
- Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- Родри («Манчестер Сити»)
- Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити»)
- Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» / «Барселона»)
- Гарри Кейн («Тоттенхэм» / «Бавария»)
- Ким Мин-Джэ («Наполи» / «Бавария»)
- Лаутаро Мартинес («Интер»)
- Николо Барелла («Интер»)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»)
- Джамал Мусиала («Бавария»)
- Альфонсо Дэвис («Бавария»)
- Мартин Эдегор («Арсенал»)
- Букайо Сака («Арсенал»)
- Виктор Осимхен («Наполи»)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Ромелу Лукаку («Интер» / «Рома»)
- Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
- Херман Кано («Флуминенсе»)
- Антуан Гризманн («Атлетико»)
Международное жюри IFFHS подведет итоги премии в конце января. Награда будет присуждаться за 2023-й календарный год, а не за сезон-2022/23.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: IFFHS