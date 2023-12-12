Роналду и Месси – среди 25 номинантов на звание лучшего футболиста мира в 2023 году по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определяет лучшего игрока по итогам 2023 года.

В список номинантов попали 25 футболистов:

Международное жюри IFFHS подведет итоги премии в конце января. Награда будет присуждаться за 2023-й календарный год, а не за сезон-2022/23.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?