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    • Роналду и Месси – среди 25 номинантов на звание лучшего футболиста мира в 2023 году по версии IFFHS

    Роналду и Месси – среди 25 номинантов на звание лучшего футболиста мира в 2023 году по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определяет лучшего игрока по итогам 2023 года.

    В список номинантов попали 25 футболистов:

    Международное жюри IFFHS подведет итоги премии в конце января. Награда будет присуждаться за 2023-й календарный год, а не за сезон-2022/23.

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    Источник: IFFHS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      parrfenka 53 минуты назад

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

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      Рейтинг: +2237

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Ну если и здесь Холланд не возьмет, то хз

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