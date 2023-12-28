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  • Смолова и Канделаки приглашали на голую вечеринку Ивлеевой

Смолова и Канделаки приглашали на голую вечеринку Ивлеевой

28 декабря 2023, 21:39
4

Нападающий «Динамо» Федор Смолов был в числе приглашенных на скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой.

Также на мероприятие звали бывшего генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки.

Смолов и Канделаки по неизвестным причинам отказались от участия в вечеринке.

  • Ивлеева устроила в Москве вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»).
  • На ней были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
  • На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор Канделаки Тина
Комментарии (4)
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russkiisergei
1703790313
Дзюбу чо не позвали?
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MaxRnD
1703790558
Хведя такой абсолютно "беспалевный" замут пропустил. Ну ничё следующий раз обязательно встрянет
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YourFear
1703792763
Угарно, Федя бы потом точно бутсы на гвоздь повесил
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