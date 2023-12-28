Смолова и Канделаки приглашали на голую вечеринку Ивлеевой

Нападающий «Динамо» Федор Смолов был в числе приглашенных на скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой.

Также на мероприятие звали бывшего генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки.

Смолов и Канделаки по неизвестным причинам отказались от участия в вечеринке.