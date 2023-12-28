Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Вест Хэм», 19-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря 2023, в 23:15 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Троссард, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.

Главный тренер: Микель Артета

«Вестхэм»: Ареоля, Зума, Цоуфал, Агерд, Эмерсон, Уорд-Прауз, Пакета, Кудус, Альварес, Соучек, Боуэн.

Главный тренер: Дэвид Мойес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Вест Хэм»