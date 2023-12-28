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    • «Арсенал» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2023

    «Арсенал» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Вест Хэм», 19-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря 2023, в 23:15 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Манчестер Сити»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Троссард, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.

    Главный тренер: Микель Артета

    «Тотенхэм»: Ареоля, Зума, Цоуфал, Агерд, Эмерсон, Уорд-Прауз, Пакета, Кудус, Альварес, Соучек, Боуэн.

    Главный тренер: Дэвид Мойес

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Вест Хэм»

    Арсенал-Вест Хэм смотреть онлайн 28 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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