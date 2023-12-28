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    • «Арсенал» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 19 тура английской Премьер-Лиги, 28 декабря

    «Арсенал» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 19 тура английской Премьер-Лиги, 28 декабря

    В четверг, 28 декабря, в рамках 19 тура английской Премьер-Лиги сыграют «Арсенал» и «Вест Хэм». Начало матча запланировано на 23:15 по московскому времени.

    «Арсенал»

    Лондонцы идут на 3 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков. Команда в 18 турах АПЛ выиграла 12 матчей, в 4 встречах сыграла вничью и потерпела 2 поражения. «Арсенал» забил 36 голов и пропустил 16 мячей. Лондонцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 2 балла, однако мерсисайдцы сыграли на матч больше.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» идет на 7 месте с 30 очками. Команда в 18 матчах АПЛ выиграла 9 матчей, 3 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Лондонцы забили 31 гол и пропустили 30 мячей. Отметим, чтобы попасть на пятое место, команде надо набрать 6 очков.

    Личные встречи

    «Арсенал» и «Вест Хэм» в последних пяти очных встречах продемонстрировали следующие результаты:

    • 01.11.2023 «Вест Хэм» – «Арсенал» 3:1;
    • 16.04.2023 «Вест Хэм» – «Арсенал» 2:2;
    • 26.12.2022 «Арсенал» – «Вест Хэм» 3:1;
    • 01.05.2022 «Вест Хэм» – «Арсенал» 1:2;
    • 15.12.2021 «Арсенал» – «Вест Хэм» 2:0.

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Вест Хэм»

    В предстоящей встрече букмекеры ожидаемо видят фаворитом матча лондонский «Арсенал» – команда Артеты борется за лидертсво в АПЛ, а вот «Вест Хэм» идет только в середине таблицы. Обе команды находятся в игровом тонусе – «Арсенал» в последних 10 матчах потерпел только одно поражение, а вот «Вест Хэм» проиграл два раза. Предположим, что в этой встрече обе команды забьют голы(1.87), ну а победит «Арсенал»(1.37).

    Источник: Бомбардир

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