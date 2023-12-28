В четверг, 28 декабря, в рамках 19 тура английской Премьер-Лиги сыграют «Арсенал» и «Вест Хэм». Начало матча запланировано на 23:15 по московскому времени.

«Арсенал»

Лондонцы идут на 3 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков. Команда в 18 турах АПЛ выиграла 12 матчей, в 4 встречах сыграла вничью и потерпела 2 поражения. «Арсенал» забил 36 голов и пропустил 16 мячей. Лондонцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 2 балла, однако мерсисайдцы сыграли на матч больше.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» идет на 7 месте с 30 очками. Команда в 18 матчах АПЛ выиграла 9 матчей, 3 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Лондонцы забили 31 гол и пропустили 30 мячей. Отметим, чтобы попасть на пятое место, команде надо набрать 6 очков.

Личные встречи

«Арсенал» и «Вест Хэм» в последних пяти очных встречах продемонстрировали следующие результаты:

Прогноз на матч «Арсенал» – «Вест Хэм»

В предстоящей встрече букмекеры ожидаемо видят фаворитом матча лондонский «Арсенал» – команда Артеты борется за лидертсво в АПЛ, а вот «Вест Хэм» идет только в середине таблицы. Обе команды находятся в игровом тонусе – «Арсенал» в последних 10 матчах потерпел только одно поражение, а вот «Вест Хэм» проиграл два раза. Предположим, что в этой встрече обе команды забьют голы(1.87), ну а победит «Арсенал»(1.37).