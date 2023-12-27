Хоккейное «Торпедо» подписало 50-летнего игрока

ХК «Торпедо» подписало контракт с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным. Он будет действовать до конца сезона.

«Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей Николай Хабибулин подписал контракт хоккеиста с нижегородским «Торпедо».

Добавим, что на счету Николая Хабибулина – золотая и бронзовая медаль Олимпийских игр, победа в Кубке Стэнли и множество других индивидуальных и командных достижений на клубном и международном уровнях. В составе «Торпедо» он будет выступать под излюбленным 39-м номером», – представили игрока в Нижнем Новгороде.