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    Хоккейное «Торпедо» подписало 50-летнего игрока

    ХК «Торпедо» подписало контракт с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным. Он будет действовать до конца сезона.

    «Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей Николай Хабибулин подписал контракт хоккеиста с нижегородским «Торпедо».

    Добавим, что на счету Николая Хабибулина – золотая и бронзовая медаль Олимпийских игр, победа в Кубке Стэнли и множество других индивидуальных и командных достижений на клубном и международном уровнях. В составе «Торпедо» он будет выступать под излюбленным 39-м номером», – представили игрока в Нижнем Новгороде.

    • «Торпедо» идет на 5-м месте в Западной конференции КХЛ.
    • Команду тренирует Игорь Ларионов.
    • Хабибулин, если выйдет на лед в КХЛ, станет самым возрастным игроком в истории лиги.

    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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    27.12.2023 23:11
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