Хоккейное «Торпедо» подписало 50-летнего игрока

ХК «Торпедо» подписало контракт с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным. Он будет действовать до конца сезона.
«Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей Николай Хабибулин подписал контракт хоккеиста с нижегородским «Торпедо».
Добавим, что на счету Николая Хабибулина – золотая и бронзовая медаль Олимпийских игр, победа в Кубке Стэнли и множество других индивидуальных и командных достижений на клубном и международном уровнях. В составе «Торпедо» он будет выступать под излюбленным 39-м номером», – представили игрока в Нижнем Новгороде.
- «Торпедо» идет на 5-м месте в Западной конференции КХЛ.
- Команду тренирует Игорь Ларионов.
- Хабибулин, если выйдет на лед в КХЛ, станет самым возрастным игроком в истории лиги.
Источник: телеграм-канал «Торпедо»