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    • «Эвертон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2023

    «Эвертон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» и «Манчестер Сити», 19 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря 2023, в 23:15 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Миколенко, Брантуэйт, Макнил, Онана, Харрисон, Гомеш, Гейе, Калверт-Льюин.

    Главный тренер: Шон Дайч

    «Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Стоунс, Грилиш, Эрнандес, Силва, Фоден, Альварес.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Манчестер Сити»

    Источник: Бомбардир

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