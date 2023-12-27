Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» и «Манчестер Сити», 19 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря 2023, в 23:15 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Миколенко, Брантуэйт, Макнил, Онана, Харрисон, Гомеш, Гейе, Калверт-Льюин.
Главный тренер: Шон Дайч
«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Стоунс, Грилиш, Эрнандес, Силва, Фоден, Альварес.
Главный тренер: Пеп Гвардиола
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Манчестер Сити»
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Матч покажет Setanta Sports 1.
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Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир