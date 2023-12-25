Экс-тренер «Зенита»: «Дзюба – уже больше шоумен, чем футболист»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новое видео Артема Дзюбы.

35-летний нападающий «Локомотива» на частной вечеринке спел песню про «Зенит», и выложил соответствующий ролик в соцсети.

«Его прошлое связано с этим клубом, поэтому не вижу в этом ничего ужасного.

Наверное, не стоило выкладывать видео в интернет, будучи игроком «Локомотива». Думаю, что на первом же домашнем матче болельщики железнодорожников встретят его свистом.

Но надо понимать, что Дзюба – уже больше шоумен, чем футболист. Ему тяжело без внимания СМИ, поэтому он постоянно что-то исполняет», – заявил Петржела.