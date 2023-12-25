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    • Экс-тренер «Зенита»: «Дзюба – уже больше шоумен, чем футболист»

    Экс-тренер «Зенита»: «Дзюба – уже больше шоумен, чем футболист»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новое видео Артема Дзюбы.

    35-летний нападающий «Локомотива» на частной вечеринке спел песню про «Зенит», и выложил соответствующий ролик в соцсети.

    «Его прошлое связано с этим клубом, поэтому не вижу в этом ничего ужасного.

    Наверное, не стоило выкладывать видео в интернет, будучи игроком «Локомотива». Думаю, что на первом же домашнем матче болельщики железнодорожников встретят его свистом.

    Но надо понимать, что Дзюба – уже больше шоумен, чем футболист. Ему тяжело без внимания СМИ, поэтому он постоянно что-то исполняет», – заявил Петржела.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Он провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 ассистов.
    • С петербургской командой нападающий выиграл 10 трофеев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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