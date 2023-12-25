Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Месси и Роналду в списке

Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

Возглавляет список полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Лионель Месси и Криштиану Роналду, несмотря на отъезд из Европы, входят в топ-20 рейтинга.