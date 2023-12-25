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    • Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Месси и Роналду в списке

    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Месси и Роналду в списке

    Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

    Возглавляет список полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

    Лионель Месси и Криштиану Роналду, несмотря на отъезд из Европы, входят в топ-20 рейтинга.

    1. Джуд Беллингем («Реал»)
    2. Гарри Кейн («Бавария»)
    3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
    5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    6. Родри («Манчестер Сити»)
    7. Антуан Гризманн («Атлетико»)
    8. Букайо Сака («Арсенал»)
    9. Деклан Райс («Арсенал»)
    10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
    11. Винисиус Жуниор («Реал»)
    12. Лаутаро Мартинес («Интер»)
    13. Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити»)
    14. Родриго («Реал»)
    15. Альваро Мората («Атлетико»)
    16. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
    17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
    18. Лерой Сане («Бавария»)
    19. Лионель Месси («Интер Майами»)
    20. Флориан Вирц («Байер»)

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    Источник: Goal

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