Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Месси и Роналду в списке

Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

Возглавляет список полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Лионель Месси и Криштиану Роналду, несмотря на отъезд из Европы, входят в топ-20 рейтинга.

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