Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Месси и Роналду в списке

Goal обновил свой рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.
Возглавляет список полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Лионель Месси и Криштиану Роналду, несмотря на отъезд из Европы, входят в топ-20 рейтинга.
- Джуд Беллингем («Реал»)
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Родри («Манчестер Сити»)
- Антуан Гризманн («Атлетико»)
- Букайо Сака («Арсенал»)
- Деклан Райс («Арсенал»)
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Лаутаро Мартинес («Интер»)
- Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити»)
- Родриго («Реал»)
- Альваро Мората («Атлетико»)
- Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
- Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
- Лерой Сане («Бавария»)
- Лионель Месси («Интер Майами»)
- Флориан Вирц («Байер»)
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Источник: Goal