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    • Ивич – о стиле «Краснодара»: «Бывает, счета 1:0 вполне достаточно»

    Ивич – о стиле «Краснодара»: «Бывает, счета 1:0 вполне достаточно»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался об игровом стиле команды.

    «Для нас очень важно, что мы стали выигрывать равные матчи. Команда, которая борется за титул, не может не иметь характера. Я уделяю много внимание характеру и балансу. Все знают, что стиль «Краснодара» – атакующий. В команде много нападающих, вингеров, полузащитников и защитников, заточенных на атаку. Но нам нужно найти баланс. И думаю, что мы близки к этому.

    Мы все хотим выигрывать 5:0, но это невозможно делать постоянно. Бывает, что счeта 1:0 тебе вполне достаточно. Но если ты пропускаешь два гола, значит тебе нужно забить три. Нам надо совместить классную игру и результат. Можно играть в прекрасный футбол, создать 10 моментов, владеть мячом 80% времени, но проиграть. Кто вспомнит после этого, что ты играл прекрасно? Никто. Футбол – это результат», – сказал Ивич.

    • Серб в команде год.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • У клуба 0 трофеев за 15 лет существования.

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    Источник: «Чемпионат»

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