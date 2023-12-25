Клуб Месси нашел усиление в РПЛ, Хлусевич заинтересовал участника плей-офф ЛЕ, новый совладелец «МЮ» и другие новости

Клаудиньо намекнул, что готов к уходу из «Зенита»

Хлусевич может перейти зимой в «Спортинг»

«Барселона» начала переговоры насчет трансфера Левандовского в Саудовскую Аравию

«Интер» Месси хочет купить полузащитника «Оренбурга»

«Спартак» работает над трансфером защитника из Гваделупы

Известен клуб, который возьмет зенитовца Ренана в аренду

АПЛ. «Вулверхэмптон» обыграл «Челси» дома и догнал лондонцев в середине таблицы

Часть акций «МЮ» официально продана Джиму Рэтклиффу

Тунисский клуб готов отпустить своего защитника в ЦСКА

В «Реале» определились с будущим арендованного Кепы