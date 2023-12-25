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  • Клуб Месси нашел усиление в РПЛ, Хлусевич заинтересовал участника плей-офф ЛЕ, новый совладелец «МЮ» и другие новости

Клуб Месси нашел усиление в РПЛ, Хлусевич заинтересовал участника плей-офф ЛЕ, новый совладелец «МЮ» и другие новости

25 декабря 2023, 09:47

Клаудиньо намекнул, что готов к уходу из «Зенита»

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Источник: «Бомбардир»
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