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    Часть акций «МЮ» официально продана Джиму Рэтклиффу

    «Манчестер Юнайтед» объявил о соглашении, по которому председатель правления химической компании INEOS Джим Рэтклифф приобретет 25% акций клуба класса B и до 25% акций класса A.

    Также INEOS предоставит дополнительные 270 миллионов евро, предназначенные для будущих инвестиций в стадион «Олд Траффорд».

    В рамках сделки INEOS согласилась с просьбой совета директоров передать ответственность за управление футбольными операциями клуба. Это включает все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United PLC и в правлении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

    • На данный момент «МЮ» занимает седьмое место в АПЛ. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.
    • В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок английской лиги.

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    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 20:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +85

      MANCHESTER_RED_MAN 40 минут назад

      Ничего хорошего
      Клуб итак целостную картину потерял

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2181

      DMитрий 48 минут назад

      Лёд тронулся...

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