Часть акций «МЮ» официально продана Джиму Рэтклиффу

Ничего хорошего
Клуб итак целостную картину потерял
«Манчестер Юнайтед» объявил о соглашении, по которому председатель правления химической компании INEOS Джим Рэтклифф приобретет 25% акций клуба класса B и до 25% акций класса A.
Также INEOS предоставит дополнительные 270 миллионов евро, предназначенные для будущих инвестиций в стадион «Олд Траффорд».
В рамках сделки INEOS согласилась с просьбой совета директоров передать ответственность за управление футбольными операциями клуба. Это включает все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United PLC и в правлении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
- На данный момент «МЮ» занимает седьмое место в АПЛ. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.
- В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок английской лиги.