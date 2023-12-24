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Часть акций «МЮ» официально продана Джиму Рэтклиффу

24 декабря 2023, 20:01
7

«Манчестер Юнайтед» объявил о соглашении, по которому председатель правления химической компании INEOS Джим Рэтклифф приобретет 25% акций клуба класса B и до 25% акций класса A.

Также INEOS предоставит дополнительные 270 миллионов евро, предназначенные для будущих инвестиций в стадион «Олд Траффорд».

В рамках сделки INEOS согласилась с просьбой совета директоров передать ответственность за управление футбольными операциями клуба. Это включает все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United PLC и в правлении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

  • На данный момент «МЮ» занимает седьмое место в АПЛ. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.
  • В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок английской лиги.

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Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (7)
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MANCHESTER_RED_MAN
1703440596
Ничего хорошего Клуб итак целостную картину потерял
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Mirak92
1703444194
Шило на мыло
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Oldtrafford83
1703481021
Думаю хуже не будет
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петр1975
1703482066
Лысый Хаг на выход!!!
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