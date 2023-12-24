«Барселона» начала переговоры насчет трансфера Левандовского в Саудовскую Аравию

«Барселона» планирует продать нападающего Роберта Левандовского в Саудовскую Аравию.

Каталонцы установили контакт с посредником, который должен вывести поляка на саудовский рынок. «Барса» хочет, чтобы трансфер в одну из команд состоялся летом.

Руководству «Барселоны» не нравится футбол в исполнении Левандовского в этом сезоне.

35-летний Левандовски выступает за каталонцев с июля 2022 года.

Его статистика: 67 матчей, 42 гола, 13 ассистов.

В этом сезоне в активе нападающего 9+5 в 21 играх.

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