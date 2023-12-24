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    «Спартак» работает над трансфером защитника из Гваделупы

    «Спартаку» интересен центральный защитник «Адана Демирспора» Эндрю Гравйион. Москвичи работают над трансфером.

    Футболист сборной Гваделупы хочет покинуть Адану из-за долгов клуба.

    Конкурент «Спартака» в гонке за Гравийона – «Динамо».

    • Ранее сообщалось, что «Динамо» предлагает около 5 миллионов евро за футболиста сборной Гваделупы.
    • 25-летний Гравийон в этом сезоне сыграл 18 матчей за турецкий клуб в национальном чемпионате и Лиге конференций, в которых забил 1 гол.
    • Игрок стоит 4.7 миллиона евро.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 13:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6539

      ПалкоВводецъ (returned) 39 минут назад

      Только сви ньям и не хватало гваделупца. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3951

      alefreddy 1 час назад

      то Гондурас то Гваделупа

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18286

      Garrincha58 2 часа назад

      да блин своих ганделупцев воспитать не могём

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37468

      VVM1964 > Garrincha58 57 минут назад

      Зато у нас хорошо получаются говоруны всех мастей !!! (((

      1
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      Рейтинг: +3348

      ScarlettOgusania > Garrincha58 54 минуты назад

      а много "своих" зулусцев воспитали на берегах Мойки? в кого пальцем не ткни, чёрный бразильский пед.риньо с пальмы снят))

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      Рейтинг: +6073

      neim > Garrincha58 37 минут назад

      Могеть-то могём, да вот не доверяем им почему-то. Лепский и Бессмертный из Динамо вполне бы могли играть. Ну набили бы немного шишек, с кем не бывает. Но как всегда, нам некогда, нам нужен результат здесь и сейчас.

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      Рейтинг: +1468

      JIEGEHDA > neim 25 минут назад

      Помню в один год доверились . Так ФНЛ встретила радостно . Футбол это бизнес ребята . Надо хвататься за всё. За каждое очко . И не важно Бразильское или Ямайское

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