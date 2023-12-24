«Спартак» работает над трансфером защитника из Гваделупы

«Спартаку» интересен центральный защитник «Адана Демирспора» Эндрю Гравйион. Москвичи работают над трансфером.
Футболист сборной Гваделупы хочет покинуть Адану из-за долгов клуба.
Конкурент «Спартака» в гонке за Гравийона – «Динамо».
- Ранее сообщалось, что «Динамо» предлагает около 5 миллионов евро за футболиста сборной Гваделупы.
- 25-летний Гравийон в этом сезоне сыграл 18 матчей за турецкий клуб в национальном чемпионате и Лиге конференций, в которых забил 1 гол.
- Игрок стоит 4.7 миллиона евро.
Источник: L'Equipe