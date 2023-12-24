Клаудиньо намекнул, что готов к уходу из «Зенита»

Полузащитника «Зенита» Клаудиньо спросили про возможный уход из клуба.

«Я действительно не знаю, какова ситуация (по поводу возможного ухода из «Зенита»), потому что ничего конкретного мне не приходило. Поэтому я даже не разговаривал с клубом. Если поступит предложение, я профессиональный игрок.

Я всегда уважал свою работу. Если мне придется сесть и поговорить, они меня выслушают. Я всегда буду искать лучшее для обеих сторон, для себя и для клуба. Что бы ни случилось, это будет хорошо для обеих сторон. Сейчас я просто наслаждаюсь отпуском», – сказал бразилец.