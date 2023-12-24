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    Клаудиньо намекнул, что готов к уходу из «Зенита»

    Полузащитника «Зенита» Клаудиньо спросили про возможный уход из клуба.

    «Я действительно не знаю, какова ситуация (по поводу возможного ухода из «Зенита»), потому что ничего конкретного мне не приходило. Поэтому я даже не разговаривал с клубом. Если поступит предложение, я профессиональный игрок.

    Я всегда уважал свою работу. Если мне придется сесть и поговорить, они меня выслушают. Я всегда буду искать лучшее для обеих сторон, для себя и для клуба. Что бы ни случилось, это будет хорошо для обеих сторон. Сейчас я просто наслаждаюсь отпуском», – сказал бразилец.

    • 26-летний Клаудиньо стоит 18 миллионов евро.
    • У него контракт до 2027 года.
    • В сезоне РПЛ у Клаудиньо нет пропущенных матчей. У него 3 гола, 4 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +103385

      zigbert 1 час назад

      Ничего удивительного, печальные нотки стали звучать после отъезда его друга Малкома.

      0
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      Рейтинг: +613

      aldo conte 2 часа назад

      Люди играют не только за деньги, но и за титулы, участвуют в престижных соревнованиях (еврокубки), чтобы как говорится в старости было что вспомнить. А ради чего играть в "Зените", только ради денег.

      0
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      Рейтинг: +18285

      Garrincha58 > aldo conte 44 минуты назад

      а Малком? поехал за титулами....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6531

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Наслаждается отпуском? Ты весь год наслаждался богатой жизнью в Петербурге, а не играл в Зените. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +5843

      Ziklop 2 часа назад

      кто бы тебя взял циркача, команде от тебя толку нет!
      ещё Семак тебя ставит к Барриосу, тренер-дебилок!

      1
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      Рейтинг: +17615

      Алексей З 2 часа назад

      По игре видно , что чел скучает в России , надоела ему "золотая клетка".
      Денег заработал , пора уже и футбольному миру себя показать.

      0
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      Рейтинг: +5843

      Ziklop > Алексей З 2 часа назад

      ему если только в Испанию, чтоб судьи его жалели. слабенький игрок для команды, жонглирует на поле, а не в футбол играет.

      1
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      Рейтинг: +17615

      Алексей З > Ziklop 2 часа назад

      Как же быстро своих кумиров в Г превращаете.
      Игрок с задатками , но в РПЛ просто скучно ему.
      Ещё год-другой и вообще разучится играть и выкладываться на поле.

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      Рейтинг: +3523

      Suvorov71 3 часа назад

      Даже и не думай, будешь отрабатывать те миллионы, что за тебя Промквас заплатил, а потом в солнечную Бразилию к девкам

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