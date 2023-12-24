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Клаудиньо намекнул, что готов к уходу из «Зенита»

24 декабря 2023, 08:37
6

Полузащитника «Зенита» Клаудиньо спросили про возможный уход из клуба.

«Я действительно не знаю, какова ситуация (по поводу возможного ухода из «Зенита»), потому что ничего конкретного мне не приходило. Поэтому я даже не разговаривал с клубом. Если поступит предложение, я профессиональный игрок.

Я всегда уважал свою работу. Если мне придется сесть и поговорить, они меня выслушают. Я всегда буду искать лучшее для обеих сторон, для себя и для клуба. Что бы ни случилось, это будет хорошо для обеих сторон. Сейчас я просто наслаждаюсь отпуском», – сказал бразилец.

  • 26-летний Клаудиньо стоит 18 миллионов евро.
  • У него контракт до 2027 года.
  • В сезоне РПЛ у Клаудиньо нет пропущенных матчей. У него 3 гола, 4 ассиста.

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Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Клаудиньо
Комментарии (6)
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Ziklop
1703400284
кто бы тебя взял циркача, команде от тебя толку нет! ещё Семак тебя ставит к Барриосу, тренер-дебилок!
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aldo conte
1703401778
Люди играют не только за деньги, но и за титулы, участвуют в престижных соревнованиях (еврокубки), чтобы как говорится в старости было что вспомнить. А ради чего играть в "Зените", только ради денег.
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zigbert
1703404327
Ничего удивительного, печальные нотки стали звучать после отъезда его друга Малкома.
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Давид59
1703414505
Если честно, пользы от него в последнее время ноль. Играет с ленцой. Всё время чем-то недоволен. Не хочет играть? Никого не держим.
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