Известен клуб, который возьмет зенитовца Ренана в аренду

Семак закусился с молодым талантливым игроком из-за двух его ошибок. Хотя некоторым прощаются загулы, привозы и регулярный брак в игре? Кто такой Семак? Это - ЦСКовец. С таким составом любой тренер привёл бы Зенит к чемпионствам. В кризисный момент все увидели его слабости. Его нужно менять, пока есть время на сыгрывание команды в межсезонье.
Аренда защитника «Зенита» Роберта Ренана в Бразилию практически согласована.
Игрок на год отправится в «Интернасьонал». Однако летом 2024 года «Зенит» сможет продать футболиста куда-либо, если получит предложение.
- В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
- Футболист оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
- Также игрок интересен «Реалу».
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