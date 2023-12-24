Известен клуб, который возьмет зенитовца Ренана в аренду

Аренда защитника «Зенита» Роберта Ренана в Бразилию практически согласована.

Игрок на год отправится в «Интернасьонал». Однако летом 2024 года «Зенит» сможет продать футболиста куда-либо, если получит предложение.

В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.

Футболист оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.

Также игрок интересен «Реалу».

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