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    Известен клуб, который возьмет зенитовца Ренана в аренду

    Аренда защитника «Зенита» Роберта Ренана в Бразилию практически согласована.

    Игрок на год отправится в «Интернасьонал». Однако летом 2024 года «Зенит» сможет продать футболиста куда-либо, если получит предложение.

    • В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
    • Футболист оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Также игрок интересен «Реалу».

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    Источник: ESPN

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    24.12.2023 15:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      Empers100--google 25 декабря, 14:38

      Семак закусился с молодым талантливым игроком из-за двух его ошибок. Хотя некоторым прощаются загулы, привозы и регулярный брак в игре? Кто такой Семак? Это - ЦСКовец. С таким составом любой тренер привёл бы Зенит к чемпионствам. В кризисный момент все увидели его слабости. Его нужно менять, пока есть время на сыгрывание команды в межсезонье.

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      Рейтинг: +5885

      Ziklop 24 декабря, 19:30

      Семак тормоз, так и не попробовал парня на другой позиции, лучше бы Клаву отдали!

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      Рейтинг: +1260

      FCSpartakM 24 декабря, 19:19

      Очередной пассажир из Бразиля

      1
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      Рейтинг: +6592

      ПалкоВводецъ (returned) 24 декабря, 19:00

      Кря кря!!! Гыгыгы

      0
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