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    В «Реале» определились с будущим арендованного Кепы

    В «Реале» обсудили будущее вратаря Кепы Аррисабалаги, которого летом арендовали у «Челси».

    Мадридский клуб вряд ли будет выкупать трансфер голкипера по двум причинам.

    Во-первых, через несколько месяцев от травмы восстановится Тибо Куртуа. Во-вторых, Андрей Лунин доказал состоятельность своей игры.

    • Рыночная стоимость Кепы – 20 миллионов евро.
    • В составе «Реала» он пропустил 12 голов в 15 матчах.

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    Источник: AS

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    24.12.2023 22:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +334

      vek410 52 минуты назад

      Странно конечно. Если Лунин раньше не доказывал "состоятельность своей игры" зачем его держали вообще? Для чего он нужен? Травмировался первый вратарь, есть второй, но зачем он нужен, давайте арендуем другого, а второй пусть дальше сидит

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      Рейтинг: +1443

      САНЁК17 > vek410 4 секунды назад

      Тут одна причина арендовать вратаря, только отмываные бабосы

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