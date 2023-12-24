В «Реале» определились с будущим арендованного Кепы

В «Реале» обсудили будущее вратаря Кепы Аррисабалаги, которого летом арендовали у «Челси».

Мадридский клуб вряд ли будет выкупать трансфер голкипера по двум причинам.

Во-первых, через несколько месяцев от травмы восстановится Тибо Куртуа. Во-вторых, Андрей Лунин доказал состоятельность своей игры.