В «Реале» определились с будущим арендованного Кепы

Странно конечно. Если Лунин раньше не доказывал "состоятельность своей игры" зачем его держали вообще? Для чего он нужен? Травмировался первый вратарь, есть второй, но зачем он нужен, давайте арендуем другого, а второй пусть дальше сидит
В «Реале» обсудили будущее вратаря Кепы Аррисабалаги, которого летом арендовали у «Челси».
Мадридский клуб вряд ли будет выкупать трансфер голкипера по двум причинам.
Во-первых, через несколько месяцев от травмы восстановится Тибо Куртуа. Во-вторых, Андрей Лунин доказал состоятельность своей игры.
- Рыночная стоимость Кепы – 20 миллионов евро.
- В составе «Реала» он пропустил 12 голов в 15 матчах.