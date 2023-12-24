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    • Комментатор «Матч ТВ» из Казани рассказал, как мужчины из его двора «косили от армии»

    Комментатор «Матч ТВ» из Казани рассказал, как мужчины из его двора «косили от армии»

    Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», выросший в Казани, рассказал о дворовой жизни своего детства.

    «После появления сериала все подхватили слово «чушпан». Персонажи «Слово пацана» делятся по иерархии на чушпанов и уличных. В сериале чушпанами называют парней, которые не имеют отношения к улице.

    В моем подростковом возрасте «чушпан» значило, что человек – лох. Было так: обычные пацаны, пацаны с улицы и лохи (или чушпаны). Были и «загашенные», но это редкость.

    Еще одна история из того времени – как старшие пацаны с улицы косили от армии. Они при мне во дворе ломали себе руки. Таким давали отсрочку.

    Ломать руку больно, даже если ты с улицы. Они нашли смягчающий боль способ. Набирали песок в алюминиевые ведра и засовывали туда руку. Далее просили кого-то сильного (а лучше всего – в жестких военных ботинках) с разбега пнуть ведро.

    То ли от вибрации, то ли от силы удара рука ломалась. Но почти без боли, потому что рука сразу фиксировалась в песке», – вспомнил Дурасов.

    • На этой неделе вышла последняя, 8-я серия сериала «Слово пацана».
    • Съемки проходили в Ярославле.
    • Режиссер Жора Крыжовников в эфире НТВ намекнул, что планируется 2-й сезон.

    Звезда сериала «Слово пацана» выложила фото в спартаковском бомбере

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6831

      rash1959 9 минут назад

      В совковые годы косить не было принято, могли реальным "чушпаном" сделать. Косьба массово пошла в нулевые, времена были такие. А Дурасов - комментатор наверно вместо руки попробовал голову в ведро засунуть.

      0
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      Рейтинг: +2677

      Айболид 58 минут назад

      Кто косил - тот и чушпан , как "спердач80" , он до сих пор в конуре гасится и сожительствует с кобелём .

      0
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      Рейтинг: +19400

      DVOK68 1 час назад

      Косить от армии было непринято,мягенько выражаясь.
      На моей памяти,со двора нашего лишь один закосил,в психушке полежал...и не получилось в итоге..)

      0
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      Рейтинг: +17629

      Алексей З 1 час назад

      Это пздц.
      "Крутые пацаны" только во дворе толпой герои , а в армию пойти "очко" играло. Встречались и такие.

      0
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      Рейтинг: +1690

      Цугундeр 2 часа назад

      Молодец. Советами Дурасова скоро воспользуются , а некоторые даже заинтересуются самим Дурасовым.

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      ...
      Рейтинг: +37482

      VVM1964 > Цугундeр 1 час назад

      Не надо напраслину на нашу патриотическую молодежь наводить !!! В военкоматы очереди стоят - контракты заключать !!! ...

      0
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      Рейтинг: +17629

      Алексей З > VVM1964 32 минуты назад

      Очереди ?
      Жить надоело или нищета достала ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37482

      VVM1964 > Алексей З 16 минут назад

      "Suum cuique ".........

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      Ответить
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      Рейтинг: +17629

      Алексей З > VVM1964 12 минут назад

      Ну да.
      В Библии это же написано.

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      Рейтинг: +37482

      VVM1964 > Алексей З 6 минут назад

      Библия много чему учит, но вот только наш главный священнослужитель не часто к ней обращается, а больше озвучивает мысли нынешнего "Небожителя" ... (((

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