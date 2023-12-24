Хююпя: «Некоторые вратари сейчас играют ногами лучше полевых футболистов»

Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя считает, что вратари прогрессируют в игре ногами.
«В мое время были центральные защитники, которые не умели играть в футбол. Они были большими и сильными, но не умели играть ногами.
Сейчас ситуация иная. Центральный защитник должен уметь хорошо пасовать. Это касается и вратарей. Сейчас некоторые голкиперы ногами играют лучше полевых», – сказал финн.
- Хююпя был в «Ливерпуле» в 1999-2009 годах.
- Он провел за команду 464 матча, забил 35 голов, сделал 15 ассистов.
- Хююпя завершил карьеру в 2011 году в «Байере».
Источник: Daily Mail