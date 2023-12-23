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Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Вест Хэма»

23 декабря 2023, 18:35
13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Вест Хэма» (0:2) в 18-м туре АПЛ.

«До пропущенного гола это были отличные 72 минуты, но мы не реализовали моменты. Мы должны были забивать. А потом мы выключились.

«Манчестер Юнайтед» старался. Гол вдохновил соперника. После этого они очень агрессивно оборонялись, нам было трудно создать момент для гола», – цитирует тен Хага ВВС.

«В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность. Мы должны быть спокойны, держаться вместе, придерживаться плана, мы должны делать это вместе.

В этом году мы выиграли Кубок лиги, и у нас все получилось очень хорошо. Сейчас мы выступаем хуже. У нас много травм, так что команда будет лучше после восстановления футболистов», – передает слова тренера телеграм-канал Фабрицио Романо.

  • У «МЮ» одна победа в последних 7 матчах.
  • Команда идет на 8-м месте.
  • Впереди у манчестерцев домашний матч с «Астон Виллой».

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Манчестер Юнайтед Вест Хэм тен Хаг Эрик
Комментарии (13)
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zarsm
1703347096
Какой же он физрук, с таким составом такие болты высасывает
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LOKOfanatik19
1703349296
Все вместе самые главные слова, но ты себя не ставишь виноватым, а только команда, может ты что то не то даешь... нету настроя, ребята не бегут, да даже не отрабатывают в обороне.... иди уже лысый, я верил в тебя, но уже нету веры, терпения и надежды, с такими деревяшками нужен другой подход, даже бруну и скот играли лучше при сульшере, так может не тиран нужен
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MANCHESTER_RED_MAN
1703351852
Вали ка отсюда дядя Ты тряпка которая лжет и боится признать свой косяк До 72 был наискучнейший матч, в котором было всего пару моментов от силы. Моментами сложно назвать. Так что не ссы в уши болельщикам а просто вали на три буквы поскорее. Астон вилла надерет вам зад окончательно. Вот увидите
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ц
1703355968
Когда же его выгонят?????
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DeStar
1703356235
я думал хуже всяких моейсов и сульшеров не будет в мю, а тут дно пробивается хуже и хуже
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САНЁК17
1703357088
Мне жалко смотреть когда ВЕЛИКИЙ МЮ проигрывает , чтобы не злиться я перестал смотреть игры с МЮ с кем он не играл и читаю комменты и наслаждаюсь когда тренера далеко пошлют и пошлют, пошлют и пошлют:)а он ещё тренер МЮ :)
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Вомбат
1703361358
В прошлом сезоне 10hag пользовался поддержкой многих фанатов МЮ в противостоянии с Роналду. Почему? Да потому что Рэшфорд играл здорово, и у него все залетало, а МЮ шел и закончил третьим. В этом сезоне 10хага все клянут, хотя игроки команды его хвалят и все свои немногочисленные победы посвящают ему. Почему? Да потому что Рэшфорд сдулся из-за многочисленных нарушений спортивного режима, и у МЮ некому стало забивать. А на самом деле 10hag вообще не при делах. Не в том смысле, что он хороший тренер, тренер он средний, а в том смысле, что Глейзерам футбол не нужен, им нужна игрушка в виде легендарного клуба.
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Artemka444
1703364905
Пора на выход!!
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Oldtrafford83
1703397981
Комментаторы, сначала посмотрите на текущий состав и список травмированных, а потом давайте своё экспертные мнения!!!
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zigbert
1703406999
Не лучшие времена переживает МЮ. Но выводы надо будет делать в конце сезона. Вопрос надо будет задать не только тренеру но и игрокам.
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