Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Вест Хэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Вест Хэма» (0:2) в 18-м туре АПЛ.

«До пропущенного гола это были отличные 72 минуты, но мы не реализовали моменты. Мы должны были забивать. А потом мы выключились.

«Манчестер Юнайтед» старался. Гол вдохновил соперника. После этого они очень агрессивно оборонялись, нам было трудно создать момент для гола», – цитирует тен Хага ВВС.

«В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность. Мы должны быть спокойны, держаться вместе, придерживаться плана, мы должны делать это вместе.

В этом году мы выиграли Кубок лиги, и у нас все получилось очень хорошо. Сейчас мы выступаем хуже. У нас много травм, так что команда будет лучше после восстановления футболистов», – передает слова тренера телеграм-канал Фабрицио Романо.