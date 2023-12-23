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    Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Вест Хэма»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Вест Хэма» (0:2) в 18-м туре АПЛ.

    «До пропущенного гола это были отличные 72 минуты, но мы не реализовали моменты. Мы должны были забивать. А потом мы выключились.

    «Манчестер Юнайтед» старался. Гол вдохновил соперника. После этого они очень агрессивно оборонялись, нам было трудно создать момент для гола», – цитирует тен Хага ВВС.

    «В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность. Мы должны быть спокойны, держаться вместе, придерживаться плана, мы должны делать это вместе.

    В этом году мы выиграли Кубок лиги, и у нас все получилось очень хорошо. Сейчас мы выступаем хуже. У нас много травм, так что команда будет лучше после восстановления футболистов», – передает слова тренера телеграм-канал Фабрицио Романо.

    • У «МЮ» одна победа в последних 7 матчах.
    • Команда идет на 8-м месте.
    • Впереди у манчестерцев домашний матч с «Астон Виллой».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2402

      Таврида 6 минут назад

      В ЛЧ Копенгагену и сараю слили, теперь в АПЛ продолжили, лысый хрен, по ходу, до лета в МЮ не доживет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3159

      Play 30 минут назад

      Этот всё плана какого-то придерживается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      zarsm 31 минуту назад

      Какой же он физрук, с таким составом такие болты высасывает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1836

      Benifacto 43 минуты назад

      так и скажи обасрались

      0
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