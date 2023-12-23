Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» и «Арсенал», 18 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Конате, Цимикас, Александер-Арнольд, Эндо, Собослаи, Джонс, Диас, Салах, Гакпо.
Главный тренер: Юрген Клопп
«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Хаверц, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.
Главный тренер: Микель Артета
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал»
- Матч покажет Setanta Sports 1.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир