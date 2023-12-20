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    Тикнизян: «Дзюбе в душе хватает 15 секунд»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о жизни в команде форварда Артема Дзюбы.

    «Что могу сказать про эту яркую личность? Историй много. Но начну с факта. Это очень харизматичный человек. С достаточно тонким чувством юмора. Но я практически никогда не смеюсь над его шутками. Точнее, делаю вид, что мне смешно. Чтобы он, не дай бог, на меня не обиделся.

    А история? Не знаю, будет он на меня обижаться или нет. Он, допустим, любит уезжать первым с тренировки. Заканчивается тренировка, проходит буквально полторы минуты, открываются ворота на базе, и Артем на своем «Мерседесе» уезжает с личным водителем. Не знаю, хорошо это или плохо. Но человек не любит оставаться на базе и восстанавливаться. Потому что он всегда готов! Наверное, так.

    Происходит это так. Тема заходит в раздевалку, снимает экипировку, берет полотенце, идет в душ. Проходит 20-25-30 секунд – и он уже обратно выходит. Человеку не надо много времени тратить в душе, потому что он не потеет. Все делает на классе. И просто освежается. Поэтому ему хватает не более 15 секунд», – поделился Тикнизян.

    • Дзюба в «Локо» год.
    • Контракт истекает летом, но есть опция продления до 2025 года.
    • У 35-летнего Дзюбы в сезоне РПЛ 16 матчей, 4 гола, 3 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +145

      WE ARE FOR PETER 3 минуты назад

      Поедешь к Захаряну

      1
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      Рейтинг: +1048

      TIMOTHY 5 минут назад

      Армяшка разговорился не по делу))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37383

      VVM1964 19 минут назад

      Скорострел !!! )))

      0
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      Рейтинг: +7013

      Питерский князь 1 час назад

      Берез Тикнизян в душ и 15 секунд, обычно. Скорострел.
      Или Тмкнизян так хорош?
      Даже без предварительных ласк, Тикнизян на рассхват.
      :)))

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