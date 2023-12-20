Тикнизян: «Дзюбе в душе хватает 15 секунд»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о жизни в команде форварда Артема Дзюбы.

«Что могу сказать про эту яркую личность? Историй много. Но начну с факта. Это очень харизматичный человек. С достаточно тонким чувством юмора. Но я практически никогда не смеюсь над его шутками. Точнее, делаю вид, что мне смешно. Чтобы он, не дай бог, на меня не обиделся.

А история? Не знаю, будет он на меня обижаться или нет. Он, допустим, любит уезжать первым с тренировки. Заканчивается тренировка, проходит буквально полторы минуты, открываются ворота на базе, и Артем на своем «Мерседесе» уезжает с личным водителем. Не знаю, хорошо это или плохо. Но человек не любит оставаться на базе и восстанавливаться. Потому что он всегда готов! Наверное, так.

Происходит это так. Тема заходит в раздевалку, снимает экипировку, берет полотенце, идет в душ. Проходит 20-25-30 секунд – и он уже обратно выходит. Человеку не надо много времени тратить в душе, потому что он не потеет. Все делает на классе. И просто освежается. Поэтому ему хватает не более 15 секунд», – поделился Тикнизян.

Дзюба в «Локо» год.

Контракт истекает летом, но есть опция продления до 2025 года.

У 35-летнего Дзюбы в сезоне РПЛ 16 матчей, 4 гола, 3 ассиста.

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