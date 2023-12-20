Топ-10 сенсационных матчей в истории ЧМ по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo составило рейтинг самых сенсационных матчей в истории чемпионата мира. Десятка выглядит так.

1. Бразилия – Германия (1:7) на ЧМ-2014.

2. ФРГ – Венгрия (3:2) в финале ЧМ-1954.

3. США – Англия (1:0) в группе на ЧМ-1950.

4. Северная Корея – Италия (1:0) в группе ЧМ-1966.

5. Уругвай – Бразилия (2:1) в финале ЧМ-1950.

6. Франция – Сенегал (0:1) в группе на ЧМ-2002.

7. Аргентина – Камерун (0:1) в группе на ЧМ-1990.

8. Испания – Северная Ирландия (0:1) в группе на ЧМ-1982.

9. Бразилия – Франция (0:3) в финале ЧМ-1998.

10. Аргентина – Саудовская Аравия (1:2) в группе на ЧМ-2022.

Матч ЧМ-2018 Россия – Испания (1:1, 4:3 по пенальти) поставлен на 25-е место.

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