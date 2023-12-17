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    • Российская гандболистка рассказала, как Мбаппе ночевал у нее дома

    Российская гандболистка рассказала, как Мбаппе ночевал у нее дома

    Российская гандболистка Татьяна Чернышева вспомнила, как молодой Килиан Мбаппе ночевал у нее дома.

    Чернышева играла за французский клуб «Бонди» вместе с матерью футболиста.

    «Я же играла вместе с его мамой, которую зовут Файза Ламари. По происхождению алжирка, она так и не меняла свою девичью фамилию. Когда Килиану было лет 9-10, они с ним даже ночевали у нас. У них был очень ранний рейс, мы же живем совсем рядом с аэропортом Бордо.

    Общались и тогда, когда Килиан уже играл за «Монако». Но потом Файза обрубила контакты со старыми знакомыми по гандболу. Об этом мне говорили француженки, с которыми мы вместе играли», – сказала Чернышева.

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    Источник: «Бомбардир»

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