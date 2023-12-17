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    • «Бавария» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    «Бавария» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» и «Штутгарт», 15 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 21:30 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Тель, Мусиала, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    «Штутгарт»: Нюбель, Антон, Вагноман, Миттельштадт, Загаду, Штиллер, Мийо, Каразор, Фюрих, Гирасси, Ундав.

    Главный тренер: Себастиан Хeнесс

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Штутгарт»

    Источник: Спортбокс

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