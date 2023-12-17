Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» и «Штутгарт», 15 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 21:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Лаймер, Сане, Геррейру, Мюллер, Мусиала, Павлович, Кейн.
Главный тренер: Томас Тухель
«Штутгарт»: Нюбель, Антон, Вагноман, Миттельштадт, Загаду, Штиллер, Мийо, Каразор, Фюрих, Гирасси, Ундав.
Главный тренер: Себастиан Хeнесс
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Штутгарт»
- Матч покажет «Футбол 3».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс