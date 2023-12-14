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    • Кейн не стал давать интервью на немецком после игры с «МЮ»: «Не хочу позориться»

    Кейн не стал давать интервью на немецком после игры с «МЮ»: «Не хочу позориться»

    Форвард «Баварии» Гарри Кейн отказался общаться с журналисткой на немецком языке после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 6-м туре группового этапа ЛЧ.

    «Нет, я не могу [сказать что-то по-немецки]. Я оставлю это на лето, когда мы приедем на Евро.

    Но я беру пару уроков в неделю. А пока не хочу позориться», – сказал Кейн.

    • Английский нападающий в «Баварии» с августа.
    • В этом сезоне он забил 22 гола и сделал 8 ассистов в 20 матчах.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 13:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6761

      Питерский князь 1 час назад

      Он хочет позорится потом?
      Не откладывай на завтра, то что можешь сделать сегодня.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +2260

      Таврида 1 час назад

      "На нем говорил Гитлер" - прокомментировал свой отказ говорить на немецком языке Кейн)

      0
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