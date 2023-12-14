Кейн не стал давать интервью на немецком после игры с «МЮ»: «Не хочу позориться»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн отказался общаться с журналисткой на немецком языке после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 6-м туре группового этапа ЛЧ.

«Нет, я не могу [сказать что-то по-немецки]. Я оставлю это на лето, когда мы приедем на Евро.

Но я беру пару уроков в неделю. А пока не хочу позориться», – сказал Кейн.

Английский нападающий в «Баварии» с августа.

В этом сезоне он забил 22 гола и сделал 8 ассистов в 20 матчах.

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