Спонсор «Динамо» рассказал о финансировании клуба в 2024 году

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о финансовой поддержке «Динамо» в следующем году.
«Конечно, поддержка в следующем году будет, стабильное финансирование будет, тут никаких вопросов. Будем очень активно заниматься детским футболом, будем строить детскую футбольную академию в Москве. Видите, жизнь показала, что именно молодые игроки, которых мы вырастили, определяют сегодня лицо «Динамо», – сказал Костин
- ВТБ в апреле 2019 года стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба «Динамо».
- ВТБ является генеральным спонсором «Динамо».
- Московский клуб занимает третье место в РПЛ в текущем сезоне с 32 очками после 18 матчей.
Источник: «РИА Новости»