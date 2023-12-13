Спонсор «Динамо» рассказал о финансировании клуба в 2024 году

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о финансовой поддержке «Динамо» в следующем году.

«Конечно, поддержка в следующем году будет, стабильное финансирование будет, тут никаких вопросов. Будем очень активно заниматься детским футболом, будем строить детскую футбольную академию в Москве. Видите, жизнь показала, что именно молодые игроки, которых мы вырастили, определяют сегодня лицо «Динамо», – сказал Костин