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    Ибрагимович рассказал о работе с «Миланом»

    Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал свое назначение управляющим партнером инвестиционного портфеля в сфере спорта, медиа и развлечений в компании RedBird Capital Partners, которой принадлежит футбольный клуб «Милан».

    «С нетерпением жду возможности внести свой вклад в их инвестиционную деятельность в сфере спорта, медиа и развлечений. Моя любовь к «россонери» никогда не умрет, и возможность стать значимой частью их будущего – это то, о чем я мог только мечтать. Я благодарен Джерри [Кардинале] за то, что он предоставил мне эту возможность. Я глубоко восхищен целеустремленностью, страстью и трудолюбием, которые RedBird и высшее руководство продемонстрировали с момента приобретения клуба.

    Я не отношусь легкомысленно к этому решению – оно очень важное и личное для меня и моей семьи. Я долго и упорно думал о первых шагах в своей карьере после окончания карьеры игрока, и я очень рад начать это путешествие в составе RedBird и «Милана». Для меня и моей семьи это действительно возвращение домой в любимый клуб, где я завершил свою игровую карьеру и теперь начинаю следующую главу своей жизни», – сказал Ибрагимович.

    • Ибрагимович играл за «Милан» в 2010–2012 и 2020–2023 годах.
    • В составе «россонери» он провел 163 матча и забил 93 гола.
    • «Милан» идет в Серии А 3-м.

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    Источник: GlobeNewswire

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