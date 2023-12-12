Ибрагимович рассказал о работе с «Миланом»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал свое назначение управляющим партнером инвестиционного портфеля в сфере спорта, медиа и развлечений в компании RedBird Capital Partners, которой принадлежит футбольный клуб «Милан».

«С нетерпением жду возможности внести свой вклад в их инвестиционную деятельность в сфере спорта, медиа и развлечений. Моя любовь к «россонери» никогда не умрет, и возможность стать значимой частью их будущего – это то, о чем я мог только мечтать. Я благодарен Джерри [Кардинале] за то, что он предоставил мне эту возможность. Я глубоко восхищен целеустремленностью, страстью и трудолюбием, которые RedBird и высшее руководство продемонстрировали с момента приобретения клуба.

Я не отношусь легкомысленно к этому решению – оно очень важное и личное для меня и моей семьи. Я долго и упорно думал о первых шагах в своей карьере после окончания карьеры игрока, и я очень рад начать это путешествие в составе RedBird и «Милана». Для меня и моей семьи это действительно возвращение домой в любимый клуб, где я завершил свою игровую карьеру и теперь начинаю следующую главу своей жизни», – сказал Ибрагимович.