В «Динамо» озвучили задачи по работе на трансферном рынке зимой

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал ответил на вопрос о наличии планов у клуба на зимние трансферы.
«У нас есть планы на зимнее трансферное окно. Основная задача – сохранить наш костяк и найти игровую практику для тех футболистов, кто не получает игровое время. Также нельзя исключать точечных приобретений», – сказал Гафин.
- Зимнее трансферное окно будет работать в России с 25 января по 22 февраля 2024 года.
- «Динамо» занимает третье место в РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах.
Источник: ТАСС