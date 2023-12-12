В «Динамо» озвучили задачи по работе на трансферном рынке зимой

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал ответил на вопрос о наличии планов у клуба на зимние трансферы.

«У нас есть планы на зимнее трансферное окно. Основная задача – сохранить наш костяк и найти игровую практику для тех футболистов, кто не получает игровое время. Также нельзя исключать точечных приобретений», – сказал Гафин.