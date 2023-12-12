Рабинер эмоционально описал сериал «Слово пацана»

Обозреватель Игорь Рабинер высказался о резонансном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Прочитав комментарии к моему вопросу, смотреть ли «Слово пацана», решил попробовать. И за первой серией возникло желание смотреть вторую.

После просмотра двух скажу следующее – давно не чувствовал себя так дискомфортно. Режиссер Крыжовников словно выпихивает тебя туда, в эту отвратительную реальность. Ты противишься, не хочешь туда... и идешь.

Потому что талантливо. Потому что прожито. Потому что по-настоящему. И нет ничего нелепее, чем обвинять авторов в пропаганде или романтизации насилия. Все в точности до наоборот.

Потому что ты смотришь это – и тебя тошнит от всех этих ситуаций, от безысходности. От выбора между плохим, худшим и совсем ужасным. И ты понимаешь, что дальше будет еще хуже. И продолжаешь смотреть», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.