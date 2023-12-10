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  • Федотов объяснил, правильно ли назначен пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом»

Федотов объяснил, правильно ли назначен пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом»

10 декабря 2023, 16:11
16

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил пенальти в ворота «Динамо» в матче 18-го тура против «Факела» (1:1).

«Ошибается Рафаэль Шафеев и не правильно трактует действие защитника «Динамо», в данном моменте идет обоюдная борьба с применением рук, игрок «Динамо» не производил отмашку.

Правильное решение: продолжить игру. Оценка за данный эпизод будет снижена», – написал Федотов.

  • У «Факела» пенальти реализовал Максим Максимов.
  • «Динамо» в случае победы сократило бы отрыв от 1-го места до 2 очков.
  • Москвичи закончили осеннюю часть РПЛ на 3-м месте.

Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Динамо Факел Федотов Игорь
Комментарии (16)
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ZAITZEFF2011
1702214582
Никакой ошибки со стороны судьи не было.
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BarStep
1702214633
==«Динамо» в случае победы сократило бы отрыв от 1-го места до 2 очков.== Секте брошена кость :)) Ваш выход, убогие!
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NewLife
1702217734
Началось затаскивание немытых на судейском буксире.
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ц
1702219712
Следующие будут краснодарцы, а иначе как болотные останутся в лидерах.
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subbotaspartak
1702219729
Поберегите головы, что- то ******* размахались..
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Snek
1702221779
Матч Динамо - Факел, казалось бы причём тут Спартак...? Толи на Тарасовке совсем крыша поехала, толи лыжи не едут...
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dreher S
1702223810
«Чего не хватило для победы? Второго гола. Матч складывался хорошо, но судья решил назначить пенальти, и этим решил исход встречи. Меня просто взбесило это решение арбитра. Это может говорить лишь о том, что у нас судьи часто определяют исход матчей, а не футболисты. Этот мальчик, который мало разбирается в футболе, ставит пенальти и ломает игру», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».
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