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    • Федотов объяснил, правильно ли назначен пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом»

    Федотов объяснил, правильно ли назначен пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил пенальти в ворота «Динамо» в матче 18-го тура против «Факела» (1:1).

    «Ошибается Рафаэль Шафеев и не правильно трактует действие защитника «Динамо», в данном моменте идет обоюдная борьба с применением рук, игрок «Динамо» не производил отмашку.

    Правильное решение: продолжить игру. Оценка за данный эпизод будет снижена», – написал Федотов.

    • У «Факела» пенальти реализовал Максим Максимов.
    • «Динамо» в случае победы сократило бы отрыв от 1-го места до 2 очков.
    • Москвичи закончили осеннюю часть РПЛ на 3-м месте.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Сегодня, 16:11
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +4840

      Snek 31 минуту назад

      Матч Динамо - Факел, казалось бы причём тут Спартак...?
      Толи на Тарасовке совсем крыша поехала, толи лыжи не едут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6658

      subbotaspartak 1 час назад

      Поберегите головы, что- то ******* размахались..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6658

      subbotaspartak > subbotaspartak 1 час назад

      Я сабл лями написал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ц 1 час назад

      Следующие будут краснодарцы, а иначе как болотные останутся в лидерах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20908

      NewLife 1 час назад

      Началось затаскивание немытых на судейском буксире.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8581

      BarStep 2 часа назад

      ==«Динамо» в случае победы сократило бы отрыв от 1-го места до 2 очков.==

      Секте брошена кость :))
      Ваш выход, убогие!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      Vratarь > BarStep 2 часа назад

      А в случае поражения?

      0
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      Рейтинг: +1242

      ZAITZEFF2011 2 часа назад

      Никакой ошибки со стороны судьи не было.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2869

      serglider > ZAITZEFF2011 2 часа назад

      Это мнение Федотова))) А как известно: Сколько людей, столько мнений! Бесконечный спор - Стакан на половину пуст или на половину полный?

      1
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      Рейтинг: +6069

      neim > ZAITZEFF2011 1 час назад

      А ты знаешь о правилах футбола больше, чем футбольные арбитры, пусть даже и бывшие ?
      Вот в прошлом туре, удалили Карраскаля у Динамо, а оказалось зря.
      У тебя забыли мнения спросить ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1242

      ZAITZEFF2011 > neim 1 час назад

      Ничего другого я и не ожидал от болельщика Динамо. Играть нужно было до последних минут а не катать мяч и использовать свои моменты.

      0
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