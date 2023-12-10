Федотов объяснил, правильно ли назначен пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил пенальти в ворота «Динамо» в матче 18-го тура против «Факела» (1:1).

«Ошибается Рафаэль Шафеев и не правильно трактует действие защитника «Динамо», в данном моменте идет обоюдная борьба с применением рук, игрок «Динамо» не производил отмашку.

Правильное решение: продолжить игру. Оценка за данный эпизод будет снижена», – написал Федотов.

У «Факела» пенальти реализовал Максим Максимов.

«Динамо» в случае победы сократило бы отрыв от 1-го места до 2 очков.

Москвичи закончили осеннюю часть РПЛ на 3-м месте.

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