В воскресенье, 10 декабря, сочинский «Сочи» на своем поле сыграет с оренбургским «Оренбургом». Игра состоится в рамках 18 тура РПЛ и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Сочи»

«Сочи» занимает 16-е место с 10 очками после 17 туров. Команда выиграла 3 матча, сыграла вничью в 1 матче и потерпела 13 поражений. Забито 16 голов, пропущено 30 мячей.

«Оренбург»

«Оренбург» занимает 14-е место с 14 очками после 17 туров. Команда выиграла 3 матча, сыграла вничью в 5 матчах и потерпела 9 поражений. Забито 18 голов, пропущено 27 мячей.

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Сочи» – «Оренбург»

Обе команды идут в зоне вылета, поэтому наверняка постараются сыграть на результат. Предположим, что эту встречу выиграют хозяева поля – сочинцам нужно набирать очки, иначе команда рискует начать новый сезон в Первой лиге. Наш прогноз: победа «Сочи» – 2.28.