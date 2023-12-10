В воскресенье, 10 декабря, сочинский «Сочи» на своем поле сыграет с оренбургским «Оренбургом». Игра состоится в рамках 18 тура РПЛ и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Сочи»
«Сочи» занимает 16-е место с 10 очками после 17 туров. Команда выиграла 3 матча, сыграла вничью в 1 матче и потерпела 13 поражений. Забито 16 голов, пропущено 30 мячей.
«Оренбург»
«Оренбург» занимает 14-е место с 14 очками после 17 туров. Команда выиграла 3 матча, сыграла вничью в 5 матчах и потерпела 9 поражений. Забито 18 голов, пропущено 27 мячей.
Факты о личных встречах
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 04.10.2023 «Сочи» – «Оренбург» 1:2;
- 03.09.2023 «Оренбург» – «Сочи» 3:0;
- 09.08.2023 «Оренбург» – «Сочи» 2:0;
- 10.03.2023 «Сочи» – «Оренбург» 0:4;
- 01.10.2022 «Оренбург» – «Сочи» 4:1.
Прогноз на матч «Сочи» – «Оренбург»
Обе команды идут в зоне вылета, поэтому наверняка постараются сыграть на результат. Предположим, что эту встречу выиграют хозяева поля – сочинцам нужно набирать очки, иначе команда рискует начать новый сезон в Первой лиге. Наш прогноз: победа «Сочи» – 2.28.