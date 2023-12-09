Юран – о недоборе игроков в «Пари НН» перед матчем с «Зенитом»: «Боялся, что мне самому придется выйти на поле»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о кадровых проблемах в команде после матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

«Готовились мы на велотренажeрах неделю. Потому что в Нижнем минус 15, 17, потом 20. Возможности потренироваться не было. В среду вывел команду на 25 минут и сразу потерял бойцов. Кто-то заболел после «Урала» – Живоглядов, Мухин, Нигматуллин. Половина команды с горлом. Боялся, что самому придeтся выйти. Сказал тренерскому штабу готовиться, если пойдeт эпидемия. Вышли бы мы.

В перерыве у парней ноги сели. Тяжело. Хотя во втором продышались. На ничью мы наиграли. Пропустили курьeзный гол, заставили «Зенит» тянуть время. У них-то и особых моментов не было», – сказал Юран.