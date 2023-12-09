Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» и «Бавария», 14 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Айнтрахт»: Трапп, Пачо, Кох, Бута, Эбимбе, Тута, Шаиби, Ларссон, Гeтце, Кнауфф, Мармуш.

Главный тренер: Дино Топмеллер

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Мин Джэ, Дэвис, Мазрауи, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Шупо-Мотинг, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Айнтрахт» – «Бавария»